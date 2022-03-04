Российская бобслеистка: Валиева? Лучше бы хейтили украинку, попавшуюся на реальном допинге

Российская бобслеистка Надежда Сергеева рассказала, что думает о допинг-скандале с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

«Валиева и её опекуны не настолько глупы, чтобы сознательно принимать бессмысленные микродозы. Однако как они защищены от случайности, если выводов за четыре года не сделано? А тут ещё иностранцы начинают хейтить, хотя лучше бы хейтили украинку, которая попалась на реальном допинге. Стероиды ловятся уже полвека, не знаю, о чём она думала. У Валиевой же бесполезный препарат в крохотной концентрации. Ясно, что это не намеренный приём», — приводит слова Сергеевой «Матч ТВ».

Новость по теме Положительную допинг-пробу украинской бобслеистки связали с китайским мясом

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!