Российская бобслеистка: Валиева? Лучше бы хейтили украинку, попавшуюся на реальном допинге

Российская бобслеистка Надежда Сергеева рассказала, что думает о допинг-скандале с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.
«Валиева и её опекуны не настолько глупы, чтобы сознательно принимать бессмысленные микродозы. Однако как они защищены от случайности, если выводов за четыре года не сделано? А тут ещё иностранцы начинают хейтить, хотя лучше бы хейтили украинку, которая попалась на реальном допинге. Стероиды ловятся уже полвека, не знаю, о чём она думала. У Валиевой же бесполезный препарат в крохотной концентрации. Ясно, что это не намеренный приём», — приводит слова Сергеевой «Матч ТВ».
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