Российский тренер выступила за повышение возрастного ценза в фигурном катании

Российский тренер Елена Левковец, воспитанницей которой является 14-летняя победительница финала Кубка России Вероника Яметова, поделилась мнением о планах Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз в фигурном катании. Ожидается, что в сезоне-2023/2024 во взрослых соревнованиях можно будет участвовать спортсменам не младше 16 лет. А затем возрастная планка будет поднята до 17 лет.



«С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же Тара Липински в 15 лет выиграла Олимпийские игры, никто о возрастном цензе не думал. Когда Юлия Липницкая стала чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и наверное, кому-то это не нравится.



Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше. В 16-17 лет это уже созревшие спортсменки. Между Камилой Валиевой и Вероникой Яметовой разница — год, но их нельзя сравнивать. Одна уже совсем взрослая, а другая ещё маленькая. Все же разные», — приводит слова Левковец «Областная газета».