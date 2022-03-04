Александр Жулин показал, как выглядел в молодости. Фото
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» старую фотографию. На снимке можно посмотреть, как Жулин выглядел в молодости.
«Перебираю фотоальбомы...» — подписал он фотографию.
Фото: «инстаграм» александра жулина
58-летний Александр Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Они бронзовые призёры Олимпийских игр 1992 года (в составе Объединённой команды) и серебряные призёры Олимпиады 1994 года (в составе сборной России). Кроме того, Усова и Жулин становились чемпионами мира, Европы и СССР.
Ранее Жулин высказался о результатах Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) в парном катании.
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