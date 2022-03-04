«Сосредоточенность зашкаливает». Загитова показала, как держит равновесие на одной ноге

Чемпионка олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Алина Загитова опубликовала новое видео. Спортсменка показала, как пытается удержать равновесие на одной ноге. На видео заметно, что ей это удаётся с большим трудом, а в некоторых моментах она едва не падает.
«Моя сосредоточенность зашкаливает», — подписала видеоролик Загитова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. После этого она так и не вернулась в профессиональный спорт. Фигуристка выступает в ледовых шоу и является ведущей телепроекта «Ледниковый период».
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