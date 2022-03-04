Видео: Александра Трусова кружится на руках у Алексея Тихонова
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова выложила новое видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как Трусова осваивает элементы парного катания с чемпионом мира в этом виде Алексеем Тихоновым. Тихонов поднял фигуристку на руки и сделал с ней несколько оборотов.
17-летняя Трусова — серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2019, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020, 2021).
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