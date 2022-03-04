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Ирина Слуцкая объяснила, почему выступает против поднятия возрастного ценза

Ирина Слуцкая объяснила, почему выступает против поднятия возрастного ценза
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая объяснила, почему выступает против поднятия возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Все очень переживают, что побеждают молодые девочки. Но жизнь показала, что олимпийской чемпионке 17 лет. Как раз планку в 17 лет и ставят. А что изменится, когда тебе сегодня 16, а завтра 17? Ты станешь другим человеком?

Где этот критерий? Кто-то и в 17-18 сидит у мамы под юбкой и боится высунуть нос. А кто-то в 14 самостоятелен и готов принять на себя весь удар. Если спортсмен в 15 лет готов бороться, то почему мы должны его закрывать? Я специально говорю слово спортсмен, а не ребёнок.

Выиграть — сложно. А повторить свою победу — в 10 раз сложнее. Кто запрещает лидерам после побед бороться дальше? Что им запрещает? А я могу сказать — что. Встает вопрос: нужно ли дальше биться об лед ради «трёх копеек», когда на шоу и рекламе ты можешь зарабатывать в 30 раз больше, имея главные титулы. Поэтому и уходим, а не потому, что где-то кто-то кого-то ломает.

Это жизнь. И я считаю, что спортсмен должен зарабатывать. Чем дольше, чем больше — тем лучше. Спортсмен достоин хорошей оплаты. Так и должно быть», — приводит слова Слуцкой Sport24.

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