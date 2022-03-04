Слуцкая: в эмоциях Трусовой увидела себя на Олимпиаде-2002

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая объяснила, почему Александра Трусова уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото Игр в Пекине.

«Поздравляю Сашу Трусову с её серебряной медалью. Тоже очень достойная награда для Олимпийских игр. Она, конечно, пишет историю, исполняя n-нное количество четверных прыжков. И она вошла в эту историю, стала нашим локомотивом по продвижению квадов в спорт. Но, к сожалению, ей не удалось избежать ошибок — как в короткой программе, так и произвольной. И именно эти ошибки стоили ей золотой медали, к сожалению.

Фигурное катание — это не только прыжки. Кроме того, за каждый элемент можно получить от «минус пяти» до «плюс пяти» баллов. Честно, не видела раскладку по оценкам, но предполагаю, что по всем элементам Аню плюсовали очень хорошо. Это первое.

Второе. У Щербаковой не было ошибок вообще. Ни ошибок, ни даже помарок. Саша ошибалась. Ну, правда ошибалась. Она мне очень нравится, я за неё болею, переживаю, но она ошибалась.

И произвольную программу всё равно выиграла Трусова. Но давайте не будем забывать о том, что в короткой программе Саша упала. И её всё равно очень хорошо поставили. Ее очень поддержали судьи. Все профессионалы фигурного катания это знают.

После короткой программы у Ани был отрыв от Саши. И даже победы в произвольной Трусовой не хватило, чтобы обыграть Щербакову. Вот и всё.

Эмоции Трусовой после соревнований? Осуждаю тех людей, которые это снимали. Осуждаю тех, кто пихает камеры в такие моменты в лицо и выставляет всё это на всеобщее обозрение. Понимаете, что там даже скрыться некуда? Ты всё время под прицелом. Там нет даже угла, куда можно уйти и выругаться.

Не хочу это как-то обсуждать, потому что человек, который никогда не был в той ситуации — не поймёт, что произошло. Я была в этой ситуации и прекрасно понимаю те эмоции. В тех эмоциях Саши я просто увидела себя на Олимпиаде-2002», — приводит слова Слуцкой Sports24.