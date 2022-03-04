Ледовое шоу, посвящённое юбилею Татьяны Тарасовой, перенесено на 15-16 апреля

Ледовое шоу, посвящённое юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, перенесено на 15-16 апреля.

Изначально планировалось, что шоу с участием российских олимпийцев и участников телепроекта «Ледниковый период» пройдёт 11-12 марта.

«Дорогие поклонники фигурного катания! Мы благодарим всех за поддержку! Мы много работали и продолжаем работать над тем, чтобы вечер, посвящённый Великому Тренеру, был незабываем!

Наш ледовый вечер в честь юбилея Татьяны Анатольевны Тарасовой переносится на 15-16 апреля. Приобретённые ранее билеты действительны.



Надеемся на ваше понимание. Встречаемся в апреле в «Лужниках», — написано на странице «Шоу Ильи Авербуха» в «Инстаграме».

13 февраля Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет.