Ледовое шоу, посвящённое юбилею Татьяны Тарасовой, перенесено на 15-16 апреля
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Ледовое шоу, посвящённое юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, перенесено на 15-16 апреля.
Изначально планировалось, что шоу с участием российских олимпийцев и участников телепроекта «Ледниковый период» пройдёт 11-12 марта.
«Дорогие поклонники фигурного катания! Мы благодарим всех за поддержку! Мы много работали и продолжаем работать над тем, чтобы вечер, посвящённый Великому Тренеру, был незабываем!
Наш ледовый вечер в честь юбилея Татьяны Анатольевны Тарасовой переносится на 15-16 апреля. Приобретённые ранее билеты действительны.
Надеемся на ваше понимание. Встречаемся в апреле в «Лужниках», — написано на странице «Шоу Ильи Авербуха» в «Инстаграме».
13 февраля Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет.
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