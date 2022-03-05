Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о конфликте России и Украины.
«За последнюю неделю меня охватило чувство, будто я повзрослела на десяток лет. Но мне не хочется такого взросления: я всего лишь девочка, которая всю жизнь верила в идеалы искусства и добра, всегда была наивной и смешной.
И я хотела бы оставаться наивной и смешной. Просто листать с утра забавные видео из TikTok и начинать день с позитива, а не дрожащими руками обновлять новостные ленты политических изданий.
Да, понимаю: многим сейчас гораздо хуже, страшнее, невыносимее. И поэтому каждый день внутри меня живёт мысль — любые свои цели и мечты я бы поменяла на мир, взаимоуважение, умение договариваться без жертв. Всем добра!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
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