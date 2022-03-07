«Прекрасный вечер в Москве!» Александра Трусова показала фото с Елизаветой Нугумановой

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке, сделанном в Москве Трусова стоит рядом с другой российской фигуристкой Елизаветой Нугумановой.

«Прекрасный вечер в Москве! Спасибо, Лиза», — подписала фото Александра.

Фото: «инстаграм» александры трусовой

17-летняя Трусова — серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2019, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020, 2021).

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