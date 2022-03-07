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Дмитрий Губерниев двумя словами отреагировал на кантилевер Трусовой на Красной площади

Дмитрий Губерниев двумя словами отреагировал на кантилевер Трусовой на Красной площади
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом российской фигуристки Александры Трусовой в «Инстаграме». Ранее Трусова выложила видео, в котором показано, как она с распущенными волосами исполняет эффектный кантилевер на ГУМ-катке на Красной площади.

«Королева льда», — написал Губерниев в комментариях.

17-летняя Александра Трусова — серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2020, 2022), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2019, 2022), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020, 2021).

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