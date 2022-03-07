Названы даты и место проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию
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Стало известно, где и когда должен состояться Кубок первого канала по фигурному катанию, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник. Турнир пройдёт в Саранске в 20-х числах марта.
Изначально турнир должен был состояться в Сочи, после этого его перенесли в Москву, а затем отложили на неопределённый срок.
Напомним, с 21 по 27 марта в Монпелье (Франция) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Российские фигуристы не будут допущены на него ввиду отстранения, наложенного Международным союзом конькобежцев (ISU).
Первый розыгрыш Кубка Первого канала состоялся в Москве в феврале 2021 года. Команда Алины Загитовой победила команду Евгении Медведевой.
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