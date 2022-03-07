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Туктамышева выступит перед матчем КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»

Туктамышева выступит перед матчем КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»
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Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет гостем матча «Авангард» — «Ак Барс», который пройдёт 8 марта в Балашихе. Фигуристка выступит перед началом встречи, а также раздаст автографы.

«На матче 8 марта у нас будет специальный гость – чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева!

Болельщики на «Арене-Балашиха» увидят её выступление перед игрой, а ещё будет автограф-сессия», – сообщается в «твиттере» омского клуба.

«Авангард» и «Ак Барс» проведут четвёртый матч серии первого раунда плей-офф. Он может стать последним, «Авангард» одержал победы в трёх предыдущих встречах.

Напомним, Туктамышева не попала в сборную России на Олимпиаду в Пекине (Китай). Она была запасной.

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