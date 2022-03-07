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Анна Щербакова: Тутберидзе не просто тренирует, она постоянно разговаривает с тобой

Анна Щербакова: Тутберидзе не просто тренирует, она постоянно разговаривает с тобой
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Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, когда решила посвятить себя фигурному катанию на профессиональном уровне.

«Осознание этого появилось, когда в девять лет я перешла в группу к Этери Георгиевне. Это была более серьёзная группа, и там тренировались спортсмены, которые добиваются результатов. Я смотрела на них и видела, как много нужно работать. И Этери Георгиевна, она не просто тренирует, а постоянно разговаривает с тобой — и моё отношение к делу со временем стало более осознанным. В её группе я стала делать тройные прыжки и тогда начала понимать, что это уже не просто хобби, теперь я не просто прихожу и делаю то, что мне нравится. Сейчас у меня есть поставленные задачи на тренировку, я должна их выполнять, добиваться результата, стремиться к своей цели», — приводит слова Щербаковой Elle.

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