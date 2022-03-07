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Анна Щербакова рассказала, как проводит свободное от тренировок время

Анна Щербакова рассказала, как проводит свободное от тренировок время
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Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как проводит свободное время.

«Большую часть свободного времени у меня сейчас, конечно, занимает учёба. Полностью свободное время от тренировок и занятий — это один выходной в неделю. Я люблю готовить, вязать игрушки, но больше всего люблю проводить время со своими домашними животными. Мой любимый сериал — это «Шерлок». А из фильмов я люблю смотреть комедии, это помогает отвлечься от ежедневной работы и поднимает настроение. Иногда слушаю музыку, из последнего в моём плейлисте — это Imagine Dragons и Sia», — приводит слова Щербаковой Elle.

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