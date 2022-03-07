Нэйтан Чен: сочувствую Валиевой, но нам нужен чистый спорт
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Олимпийский чемпион Пекина-2022, американский фигурист Нэйтан Чен высказался о скандале вокруг россиянки Камилы Валиевой.
«Это тяжело… Я определённо испытываю большое сочувствие к ней, она столько прошла. Я знаю, что это далось ей необычайно тяжело. Но суть состоит в том, что нам нужен чистый спорт», — приводит слова Чена Teen Vogue.
Напомним, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место. Однако церемонию награждения командника так и не провели. Чен в составе сборной США завоевал в нём серебро.
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