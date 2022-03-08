Татьяна Тарасова обратилась к Алексею Мишину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к другому заслуженному тренеру Алексею Мишину. Она поздравила его с днём рождения. Сегодня, 8 марта, Мишину исполнился 81 год.

«Алексей Николаевич, дорогой наш! С днём рождения! Здоровья и ещё раз здоровья!» — написала Тарасова на своей странице в социальной сети «Инстаграм», прикрепив текст к фото с Мишиным.

Фото: «инстаграм» татьяны тарасовой

Мишин – заслуженный мастер спорта СССР (1969), заслуженный тренер СССР, России, УССР, заслуженный работник физической культуры России (2002), кандидат педагогических наук (1973), профессор (1990), член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, тренер сборной команды России по фигурному катанию. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы народов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

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