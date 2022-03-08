Александр Жулин обратился к женщинам в день 8 Марта
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором поздравил женщин с праздником 8 Марта.
«С ярким, долгожданным весенним праздником 8 Марта поздравляю вас, прекрасные женщины!
Благодаря вам, наши дорогие, вечно продолжается жизнь на нашей планете. Ваши мягкость, доброта, желание помочь ближнему дают начало любви.
Пусть в эти мартовские дни в вашей душе зарождается надежда на лучшие перемены в судьбе. Пусть семейный очаг будет крепким тылом в водовороте жизненных событий. Желаю нежности и заботы от любящих мужчин, заботы от ваших детей и внуков!» — написал Жулин.
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