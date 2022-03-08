Анна Щербакова рассказала, чего боялась на льду в детстве

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, чего она опасалась в детстве во время тренировок.

«Единственное, что я боялась на льду, — это заливочную машину. Когда она выезжала, я быстро убегала с катка (смеётся)», — приводит слова Щербаковой Elle.

Спортсменка добавила, что разучивать новые прыжки она почти не боялась.

«Прыжки мне всегда нравились. Интересно пробовать новые элементы. У меня нет страха войти в какой-то прыжок. Конечно, может появиться секундный страх «а вдруг», а дальше входишь в прыжок — и успокаиваешься. Думаешь о своих движениях и забываешь обо всём», — рассказала Анна.

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