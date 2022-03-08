Анна Щербакова назвала необычную вещь, которую всегда носит с собой
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова призналась, что всегда носит с собой салфетницу.
«Не могу сказать, что это прямо талисман, но так получается, что всегда с собой салфетницу ношу, которую мне в Японии подарили. Она со мной везде — на тренировках и на соревнованиях.
Недавно я подружилась с девочкой из Японии, которая присылает мне посылки с разными сувенирами, мишками, одетыми в платья из моих программ, которые её мама шьёт сама. А также она делает украшения на мою салфетницу, подходящие под мои платья и программы. И на каждые соревнования я их надеваю салфетнице на ушко», — приводит слова Щербаковой Elle.
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