Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своей мечте

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, о чём мечтает в спорте и в жизни.

«Есть ли у меня мечта? В спорте есть очень много — но это, скорее, цели. Задачи ставлю себе на каждую тренировку, например, хорошо прокатать и поработать над каким-то элементом. Задача может быть на неделю. Есть более глобальные цели на год.

Помимо фигурного катания? В первую очередь получить хорошее образование и найти своё место в жизни. Ещё в будущем хотела бы иметь возможность помогать бездомным животным. У меня вызывают огромное уважение люди, которые этим занимаются», — приводит слова Щербаковой Elle.

Щербакова не сможет защитить титул чемпионки мира, так как российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.