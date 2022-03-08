Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своей мечте

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, о чём мечтает в спорте и в жизни.
«Есть ли у меня мечта? В спорте есть очень много — но это, скорее, цели. Задачи ставлю себе на каждую тренировку, например, хорошо прокатать и поработать над каким-то элементом. Задача может быть на неделю. Есть более глобальные цели на год.
Помимо фигурного катания? В первую очередь получить хорошее образование и найти своё место в жизни. Ещё в будущем хотела бы иметь возможность помогать бездомным животным. У меня вызывают огромное уважение люди, которые этим занимаются», — приводит слова Щербаковой Elle.
Щербакова не сможет защитить титул чемпионки мира, так как российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.
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