Алина Загитова поздравила девушек с 8 Марта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила всех девушек с Международным женским днём 8 Марта.

«Дорогие девушки! Поздравляю вас с 8 Марта. В такие сложные времена как никогда важно хоть немного поднять настроение своим близким. Давайте вместе сделаем светлым и добрым сегодняшний день!

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Хочется пожелать вам терпения, сил и мудрости, чтобы все преграды, которые встречаются у вас на пути, оказывались преодолимы. Продолжайте согревать своим теплом и светом всех вокруг!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.