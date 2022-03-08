Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова поздравила девушек с 8 Марта

Алина Загитова поздравила девушек с 8 Марта
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила всех девушек с Международным женским днём 8 Марта.

«Дорогие девушки! Поздравляю вас с 8 Марта. В такие сложные времена как никогда важно хоть немного поднять настроение своим близким. Давайте вместе сделаем светлым и добрым сегодняшний день!

Хочется пожелать вам терпения, сил и мудрости, чтобы все преграды, которые встречаются у вас на пути, оказывались преодолимы. Продолжайте согревать своим теплом и светом всех вокруг!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.

Хитрость Загитовой и откровенность Витт. Фигуристки, из-за которых меняли правила Хитрость Загитовой и откровенность Витт. Фигуристки, из-за которых меняли правила
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022