Евгений Плющенко поздравил женщин с праздником, показав фото сыновей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил женщин с Международным днём 8 Марта. На своей странице в «Инстаграме» Плющенко опубликовал фото своих сыновей – девятилетнего Александра и полуторагодовалого Арсения.

«С самым прекрасным и весенним праздником вас, дорогие и любимые наши женщины!» — написал Плющенко.

Фото: «Инстаграм» Евгения Плющенко

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), 10-кратный чемпион России.