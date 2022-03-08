Евгений Плющенко поздравил женщин с праздником, показав фото сыновей
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил женщин с Международным днём 8 Марта. На своей странице в «Инстаграме» Плющенко опубликовал фото своих сыновей – девятилетнего Александра и полуторагодовалого Арсения.
«С самым прекрасным и весенним праздником вас, дорогие и любимые наши женщины!» — написал Плющенко.
Фото: «Инстаграм» Евгения Плющенко
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), 10-кратный чемпион России.
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