Елизавета Туктамышева призвала женщин всегда чувствовать свою особую силу

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о значении Международного женского дня.
«Сегодня мы принимаем поздравления с женским днём, но не стоит забывать, что это инициатива и напоминание о равноправии и силе женщин.
Иногда мы даже сильнее, чем нам самим это кажется. Мы можем быть убедительными, не проявляя агрессию, мы можем быть поддерживающими и находить правильные слова, мы можем быть нежными, но при этом иметь внутренний стержень, мы можем быть каждая за себя, но всегда знать, что поддержим друг друга, мы можем дарить жизнь и нести с собой огромную любовь. Пусть каждая из вас помнит об этом и всегда чувствует свою особую силу», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
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