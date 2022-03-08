Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева призвала женщин всегда чувствовать свою особую силу

Елизавета Туктамышева призвала женщин всегда чувствовать свою особую силу
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о значении Международного женского дня.

«Сегодня мы принимаем поздравления с женским днём, но не стоит забывать, что это инициатива и напоминание о равноправии и силе женщин.

Иногда мы даже сильнее, чем нам самим это кажется. Мы можем быть убедительными, не проявляя агрессию, мы можем быть поддерживающими и находить правильные слова, мы можем быть нежными, но при этом иметь внутренний стержень, мы можем быть каждая за себя, но всегда знать, что поддержим друг друга, мы можем дарить жизнь и нести с собой огромную любовь. Пусть каждая из вас помнит об этом и всегда чувствует свою особую силу», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Императрице — 25! Вспоминаем самые эпатажные выходки Елизаветы Туктамышевой Императрице — 25! Вспоминаем самые эпатажные выходки Елизаветы Туктамышевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022