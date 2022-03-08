«Берегите и уважайте друг друга!» Евгения Медведева поздравила женщин с 8 Марта

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила женщин с Международным днём 8 марта.

«Дорогие девочки, девушки, женщины, бабушки, сёстры, мамы, поздравляю вас всех с 8 Марта! Здоровья, любви и мира всем!



Я бы хотела отдельно поздравить свою маму, которая воспитала во мне уважение к людям и их мнению. Берегите и уважайте друг друга! Всех с 8 Марта!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но в соревнованиях не участвовала, приостановив карьеру. Евгения участвует в различных ледовых шоу, в том числе в телепроекте «Ледниковый период».