Фанаты показали первое совместное фото Алёны Косторной с новым тренером

Официальная фан-страница чемпионки Европы — 2020 по фигурному катанию Алёны Косторной опубликовала первое совместное фото спортсменки с новым тренером Еленой Буяновой.

Болельщики сделали снимок, когда Косторная в перерыве между тренировками передала Буяновой букет от них по случаю 8 Марта.

Фото: Фан-страница Алёны Косторной в «Инстаграме»

Фото можно посмотреть на официальной фан-странице Косторной в «Инстаграме».

Ранее Косторная перешла к Буяновой из группы Этери Тутберидзе. Перед сезоном-2020/2021 Алёна уже уходила от Тутберидзе по своей инициативе. Но не проработала в академии «Ангелы Плющенко» и сезона. После неудачи в финале Кубка России – 2021 Косторная вернулась к Тутберидзе, но перед чемпионатом страны, на котором проходил отбор на Олимпийские игры, Косторная сломала руку. После Олимпиады она покинула «Хрустальный» по инициативе Тутберидзе.