Алина Загитова показала большие букеты, которые ей подарили на 8 Марта. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка показала большие букеты, подаренные ей на праздник 8 Марта.

Фото: «инстаграм» алины загитовой

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Масару (собака Загитовой. — Прим. «Чемпионата») намекает, что это её цветы».

«Какая красота! Алиночка и Мася прекрасны!»

«Алиночка, спасибо за прекрасные фото, мы честно дождались! Столько прекрасных цветов. Знай, ты одна в наших сердцах, любовь навсегда!»

«Алина, вы восхитительно прекрасны. Дарите свою улыбку миру чаще».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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