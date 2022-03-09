Елизавета Туктамышева опубликовала пост о женщинах и дала совет

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост о женщинах. Спортсменка поделилась мнением о качествах, присущим женщинам, и посоветовала не забывать о них.

«Сегодня мы принимаем поздравления с женским днём. Но не стоит забывать, что это инициатива и напоминание о равноправии и силе женщин.

Иногда мы даже сильнее, чем нам самим это кажется. Мы можем быть убедительными, не проявляя агрессию, мы можем быть поддерживающими и находить правильные слова, мы можем быть нежными, но при этом иметь внутренний стержень, мы можем быть каждая за себя, но всегда знать, что поддержим друг друга, мы можем дарить жизнь и нести с собой огромную любовь. Пусть каждая из вас помнит об этом и всегда чувствует свою особую силу», — написала Туктамышева.

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