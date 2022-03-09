Екатерина Куракова: главное, не дать агрессии захватить ваше сердце!

Польская фигуристка с российскими корнями Екатерина Куракова опубликовала пост, посвящённый сложившейся на Украине ситуации.

«Я хочу сделать пост о любви и дружбе в это очень непростое время для всех! Что мы можем сделать? Самое главное, не дать агрессии захватить ваше сердце! Мы все — братья и сёстры, так давайте же не забывать об этом и стараться помочь всем нуждающимся в нашей поддержке! Я против войны! Я за мир!», — написала Куракова в своём аккаунте Instagram, переведя сообщение на английский и польский языки.

Екатерина Куракова — польская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Трёхкратная чемпионка Польши (2019—2021). Родилась в 2002-м году в Москве. По состоянию на 17 февраля 2022 года занимает 15-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).