Елизавета Туктамышева обратилась к Алексею Мишину

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева обратилась к заслуженному тренеру СССР Алексею Мишину. Она поздравила его с днём рождения. Вчера, 8 марта, Мишину исполнился 81 год.

«С днём рождения, дорогой Алексей Николаевич. Спасибо, что вы есть! Уважаю и бесконечно ценю!» — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив текст к фото с Мишиным.

Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой

Мишин – заслуженный мастер спорта СССР (1969), заслуженный тренер СССР, России, УССР, заслуженный работник физической культуры России (2002), кандидат педагогических наук (1973), профессор (1990), член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, тренер сборной команды России по фигурному катанию. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Дружбы народов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

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