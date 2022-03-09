«Вероника в ударе!» Плющенко показал, как Жилина исполняет каскады с четверными

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко показал, как исполняет каскады с четверными прыжками воспитанница его академии «Ангелы Плющенко» 13-летняя Вероника Жилина.

Фигуристка прыгнула каскад двойной аксель – ойлер – четверной сальхов, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

«Вероника в ударе сегодня!» — подписал Плющенко видео на своей странице в «Инстаграме».

Сезон-2021/2022 Жилина начала с победы на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии, но затем получила травму и на первенстве России среди юниоров заняла только 12-е место. На первенстве Москвы среди девушек старшей группы Вероника заняла второе место. Лучшую в сезоне сумму за два выступления (216,92) Жилина набрала в Словакии.