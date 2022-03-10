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«В кругу друзей». Камила Валиева — о посещении танцевального концерта

«В кругу друзей». Камила Валиева — о посещении танцевального концерта
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Олимпийская чемпионка в команде российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что вместе с друзьями побывала на танцевальном спектакле известного хореографа Егора Дружинина.

«В кругу друзей и близких на танцевальном концерте. Спасибо вам за приглашение и тёплый приём», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Камилы Валиевой

Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».

Валиева помогла сборной России выиграть олимпийский командный турнир. Но перед награждением стало известно, что в допинг-тесте Камилы, сданном в декабре на чемпионате России, было найдено запрещённое вещество. CAS разрешил спортсменке выступить в личном турнире, однако прокат произвольной программы оказался неудачным, и Валиева осталась без медали. Награждение за командный турнир было отложено до завершения расследования.

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