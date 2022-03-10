Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на каскады с четверными 13-летней ученицы Плющенко

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр оставил комментарий под постом двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко в «Инстаграме». Ранее Плющенко показал, как исполняет каскады с четверными прыжками воспитанница его академии «Ангелы Плющенко» 13-летняя Вероника Жилина. Фигуристка прыгнула каскад двойной аксель – ойлер – четверной сальхов, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Вейр оставил в комментариях эмодзи с изображением аплодисментов.

Сезон-2021/2022 Жилина начала с победы на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии, но затем получила травму и на первенстве России среди юниоров заняла только 12-е место. На первенстве Москвы среди девушек старшей группы Вероника заняла второе место. Лучшую в сезоне сумму за два выступления (216,92) Жилина набрала в Словакии.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!