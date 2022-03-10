Алёна Косторная: открываю для себя новые виды спорта

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка посетила матч футбольного клуба «Локомотив» (Москва).
«Открываю для себя новые виды спорта. Пока не выбрала фаворита», — подписала она фотографию.
Фото: «инстаграм» алёны косторной
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Что может быть лучше счастливой Алёны».
«Какая же ты, Алёнушка, красавица! Удачи тебе, солнце!»
«Алёна, красавица! Сейчас бы в тур по городам с командой, которая рулит мировое ФК… Как-то жаль, что так вышло! Но тебе только удачи!»
«Алёнушка, очень хорошо, что у тебя разные увлечения! Красавица! Удачки тебе! Ты эффектная, красивая и милая фигуристка! Очень любим и ждём!»
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