Дочь Тутберидзе показала зажигательный танец

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как танцует на улице.



«Говорят, что танец — язык души. Согласны?» — подписала видео Диана.

Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.



В личном турнире Олимпийских игр в Пекине Диана и Глеб заняли 14-е место. В настоящее время спортсмены живут и тренируются в США.



Напомним, фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдёт в марте в Монпелье (Франция). Из-за санкций россиян отстранили от международных соревнований. Пока санкции носят бессрочный характер из-за военной спецоперации России. Аналогичные меры были приняты в отношении белорусских спортсменов.