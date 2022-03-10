Дочь Тутберидзе показала зажигательный танец
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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как танцует на улице.
«Говорят, что танец — язык души. Согласны?» — подписала видео Диана.
Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
В личном турнире Олимпийских игр в Пекине Диана и Глеб заняли 14-е место. В настоящее время спортсмены живут и тренируются в США.
Напомним, фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдёт в марте в Монпелье (Франция). Из-за санкций россиян отстранили от международных соревнований. Пока санкции носят бессрочный характер из-за военной спецоперации России. Аналогичные меры были приняты в отношении белорусских спортсменов.
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