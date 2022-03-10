Владимир Морозов прокомментировал решение ISU отстранить российских фигуристов
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в парном катании Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал новость о том, что российских фигуристов отстранили от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«Коллективная ответственность не должна применяться нигде, не только в спорте. Это печальное решение ISU, оно расстроило.
Мы понимаем, что в мире сложная обстановка, никто не знает, как правильно поступить. Международный олимпийский комитет дал рекомендации, и ISU прислушался», — приводит слова Морозова «РИА Новости Спорт».
На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Тарасова и Морозов завоевали серебро в командном турнире.
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