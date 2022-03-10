19-летний ученик Тутберидзе назвал фигуристку, которая больше всего вдохновляет его

19-летний грузинский фигурист Ника Эгадзе, занимающийся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, признался, что больше всего его вдохновляет олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова. Спортсмену напомнили, что раньше он говорил, что больше всего из фигуристов его вдохновляет Щербакова.

«Да, это до сих пор так. Аня всегда борется до конца на каждом старте и показывает отличные прокаты.

Кроме того, у нас немного похожие истории: у неё тоже были переломы, как у меня, — в том числе и в этом году. Но она восстанавливалась после них и добивалась своего — это очень круто на самом деле. После такой тяжёлой травмы Аня показывала на соревнованиях четверные флип и лутц — я считаю, что это просто супер», — приводит слова Эгадзе «Газета.ру».

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