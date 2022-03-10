Грузинский ученик Этери Тутберидзе рассказал, как учит её языку

19-летний грузинский фигурист Ника Эгадзе, занимающийся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, рассказал, как учит специалиста грузинскому языку.
«Да, обычно что-то простое: типа «привет» или «как дела». В контексте какой-то ситуации она может подозвать меня и попросить перевести что-то на грузинский, но это не про фигурное катание. В грузинском языке нет своих слов для терминов фигурного катания — всё звучит так же», — приводит слова Эгадзе «Газета.ру».
Также он рассказал о популярности Тутберидзе в Грузии.
«Да, её знают, но я бы не сказал, что очень хорошо. Всё-таки в Грузии фигурное катание не столь популярный вид спорта. Но сейчас мы делаем всё, чтобы оно стало более популярным, чтобы про него в стране узнало как можно больше людей. Федерация очень старается для этого», — добавил он.
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