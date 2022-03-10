Владимир Морозов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в парном катании Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, ответил, завершат ли они карьеру.
«Сейчас непонятно. Очень большую роль в решении будет играть ситуация в мире, непонятно, где будем выступать. Но всё равно готовимся к Кубку Первого канала, только после него будем думать», — приводит слова Морозова «Бизнес Online».
Ранее сообщалось, что Кубок Первого канала пройдёт в Саранске в 20-х числах марта. Изначально турнир должен был состояться в Сочи. После этого его перенесли в Москву, а затем отложили на неопределённый срок.
На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Тарасова и Морозов завоевали серебро в командном турнире.
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