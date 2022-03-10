Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира

Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдёт в Саранске с 24 по 27 марта, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в чемпионате мира, который пройдёт с 23 по 26 марта в Монпелье (Франция).

«Кубок Первого канала пройдёт в Саранске, сроки – та же неделя, что и чемпионат мира. Только чемпионат мира начнётся на день раньше. Случайно это или нет? Это вопрос из категории «догадайтесь сами», – приводит слова Горшкова «РИА Новости».

Ожидается, что на турнире выступят все российские олимпийцы, а также Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.