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ФФККР объявила расписание и формат Кубка Первого канала

ФФККР объявила расписание и формат Кубка Первого канала
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, какими будут расписание и формат Кубка Первого канала. Турнир пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске на льду «Саранск-Арены». В рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.

Расписание соревнований:
24 марта — прыжковый фестиваль;
25 марта — короткие программы;
26 марта — произвольные программы;
27 марта — показательные выступления.

Таким образом, турнир пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.

Подробнее о регламенте соревнований и составах будет сообщено дополнительно. Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд.

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