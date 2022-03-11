ФФККР объявила расписание и формат Кубка Первого канала

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, какими будут расписание и формат Кубка Первого канала. Турнир пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске на льду «Саранск-Арены». В рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.
Расписание соревнований:
24 марта — прыжковый фестиваль;
25 марта — короткие программы;
26 марта — произвольные программы;
27 марта — показательные выступления.
Таким образом, турнир пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.
Подробнее о регламенте соревнований и составах будет сообщено дополнительно. Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 11 марта 2022
-
13:51
- 10 марта 2022
-
23:32
-
20:36
-
19:42
-
18:34
-
18:13
-
14:46
-
13:00
-
12:05
-
11:35
-
09:42
-
08:13
-
08:08
-
00:05
- 9 марта 2022
-
20:36
-
19:33
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:07
-
14:53
-
14:16
-
08:12
-
08:06
-
07:58
- 8 марта 2022
-
23:08
-
22:40
-
22:12
-
20:15
-
19:50
-
18:51
-
18:27
-
17:18
-
14:00
-
13:42