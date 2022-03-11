ФФККР объявила расписание и формат Кубка Первого канала

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, какими будут расписание и формат Кубка Первого канала. Турнир пройдёт с 24 по 27 марта в Саранске на льду «Саранск-Арены». В рамках соревнований запланированы прыжковый фестиваль и командный турнир, где за призы будут бороться две команды.

Расписание соревнований:

24 марта — прыжковый фестиваль;

25 марта — короткие программы;

26 марта — произвольные программы;

27 марта — показательные выступления.

Таким образом, турнир пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.

Подробнее о регламенте соревнований и составах будет сообщено дополнительно. Не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд.

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