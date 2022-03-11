Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Источник: Александра Трусова решила пропустить Кубок Первого канала

Источник: Александра Трусова решила пропустить Кубок Первого канала
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова решила пропустить Кубок Первого канала, который пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Об этом сообщается в «инстаграме» команды фигуристки.

«Сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам ещё раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном Кубке», — отмечается в сообщении.

Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.

Расписание Кубка Первого канала
25 марта — прыжковый фестиваль;
26 марта — короткие программы;
27 марта — произвольные программы.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022