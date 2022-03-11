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Евгения Медведева анонсировала новый номер на юбилее Татьяны Тарасовой

Евгения Медведева анонсировала новый номер на юбилее Татьяны Тарасовой
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что выступит на юбилейном шоу Татьяны Тарасовой с новым номером.

«Помните, единственный путь победить негатив — это позитив. Оставайтесь сосредоточены на ваших мечтах».

Это цитата одного из моих любимых актёров — Джареда Лето. В эти непростые времена искать позитив становится труднее. Очень хочется отвлечься на что-то позитивное, лёгкое и светлое! И мы подготовили для вас нечто особенное.

Я буду рада видеть вас 15 и 16 апреля в «Лужниках» на ледовом шоу «Ледниковый период» к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой со своим новым номером. Приходите!

Давайте сосредоточимся на наших мечтах!» — написала Медведева в своём канале в «Телеграме»

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Телеграме».

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