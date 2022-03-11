Известный тренер Татьяна Тарасова вернулась на каток

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что впервые после болезни посетила каток ЦСКА, где является консультантом. На своей странице в «Инстаграме» Тарасова опубликовала фото с тренерским штабом Елены Буяновой.
«Сегодня на катке. Скучала...» — подписала снимок Тарасова.
Фото: «Инстаграм» Татьяны Тарасовой
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
Тарасова заболела ещё в декабре 2021 года. Тогда из-за плохого самочувствия и последующей госпитализации Татьяна Анатольевна пропустила съёмки финальных выпусков очередного сезона телепроекта «Ледниковый период», где она возглавляет жюри.
Во время Олимпийских игр Тарасова выходила в эфир из дома, где специально было установлено телевизионное оборудование. Также через экран она получала поздравления с юбилеем от коллег-комментаторов.
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