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США ввели санкции против Татьяны Навки

США ввели санкции против Татьяны Навки
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США ввели санкции против супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его взрослых детей, сообщает РИА «Новости». Об этом объявил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга. Также санкции введены в отношении 12 депутатов Госдумы, которые способствовали признанию Донецкой и Луганской народных республик.

Женой Пескова является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Золото Игр Навка завоевала в 2006 году в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым. Также Навка — двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Старшему сыну Пескова от первого брака Николаю 32 года. От второго брака у Пескова трое детей – дочь Елизавета (24 года) и сыновья Мик и Дени. Дочь Надежда от брака с Навкой родилась в 2014 году.

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