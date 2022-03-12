Худайбердиеву и Базина сняли с Кубка Первого канала «из-за отсутствия равноценной пары»

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не выступят на грядущем Кубке Первого канала, который пройдёт в Саранске с 25 по 27 марта. Об этом Худайбердиева сообщила в своём «инстаграме».

«Из-за отсутствия равноценной танцевальной пары, руководство приняло решение об участии в командных соревнованиях только двух дуэтов. Очень обидно это узнать только сегодня, поскольку с окончания чемпионата России, будучи первой запасной парой на главные турниры, нам было дано указание готовиться непосредственно и к Кубку Первого канала.

Ужасно жаль, что мы не смогли продемонстрировать зрителям два месяца проделанной работы над танцами этого сезона. Мы всегда готовы защищать честь страны и подставить своё плечо в нужный момент! Поэтому мы уходим в межсезонье на поиски новых идей, музыки и элементов, чтобы в следующем сезоне показать всем, как мы изменились», — написала Худайбердиева.

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