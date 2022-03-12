В Федерации фигурного катания России опровергли информацию о создании аналога Гран-при

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на информацию, согласно которой в ФФККР обсуждают вариант создания альтернативной серии Гран-при в следующем сезоне.
«Федерация не намерена создавать никаких аналогов серии Гран-при, которую не первый год проводит Международный союз конькобежцев (ISU). Международные соревнования и серия Гран-при — это прерогатива ISU, мы не собираемся нарушать правил ISU. Если какие-то идеи и есть, то они касаются внутренних стартов, вопросов подготовки и сохранения формы нашими спортсменами, какие-либо новые соревнования в настоящее время могут существовать только на уровне идей и предложений. У нас есть Кубок России и его этапы, есть чемпионат страны, есть новый турнир — Кубок Первого канала и ещё масса национальных стартов, этот формат мы намерены сохранить», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 12 марта 2022
-
15:51
-
15:02
-
12:25
-
00:04
- 11 марта 2022
-
23:20
-
23:09
-
20:37
-
20:17
-
17:26
-
15:35
-
13:51
- 10 марта 2022
-
23:32
-
20:36
-
19:42
-
18:34
-
18:13
-
14:46
-
13:00
-
12:05
-
11:35
-
09:42
-
08:13
-
08:08
-
00:05
- 9 марта 2022
-
20:36
-
19:33
-
18:46
-
18:37
-
18:32
-
18:07
-
14:53
-
14:16
-
08:12
-
08:06
-
07:58