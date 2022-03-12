В Федерации фигурного катания России опровергли информацию о создании аналога Гран-при

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на информацию, согласно которой в ФФККР обсуждают вариант создания альтернативной серии Гран-при в следующем сезоне.

«Федерация не намерена создавать никаких аналогов серии Гран-при, которую не первый год проводит Международный союз конькобежцев (ISU). Международные соревнования и серия Гран-при — это прерогатива ISU, мы не собираемся нарушать правил ISU. Если какие-то идеи и есть, то они касаются внутренних стартов, вопросов подготовки и сохранения формы нашими спортсменами, какие-либо новые соревнования в настоящее время могут существовать только на уровне идей и предложений. У нас есть Кубок России и его этапы, есть чемпионат страны, есть новый турнир — Кубок Первого канала и ещё масса национальных стартов, этот формат мы намерены сохранить», — приводит слова Горшкова ТАСС.

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