Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поддержала идею создания отдельных турниров для российских фигуристов.



Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что российские фигуристы не останутся без внутренних стартов на период отстранения от международных соревнований.



«Я считаю, что наши спортсмены должны обязательно выступать. Неважно, будут это обычные этапы или какие-то другие соревнования, которые будут проводиться между другими государствами. На мой взгляд, самое главное — не терять спортивный дух, а также навык выступлений. Если сделают для наших спортсменов отдельные соревнования — это будет очень здорово!» — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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