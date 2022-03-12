Авербух считает, что пока рано говорить о создании турниров для российских фигуристов
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух высказался об идее создания отдельных турниров для российских фигуристов.
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что российские фигуристы не останутся без внутренних стартов и соревновательной практики на период отстранения от международных турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«Поживём, увидим. Пока рано говорить о создании каких-либо отдельных соревнований для российских фигуристов», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в чемпионате мира, который пройдёт с 24 по 27 марта в Монпелье (Франция).
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