Авербух считает, что пока рано говорить о создании турниров для российских фигуристов

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух высказался об идее создания отдельных турниров для российских фигуристов.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что российские фигуристы не останутся без внутренних стартов и соревновательной практики на период отстранения от международных турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Поживём, увидим. Пока рано говорить о создании каких-либо отдельных соревнований для российских фигуристов», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в чемпионате мира, который пройдёт с 24 по 27 марта в Монпелье (Франция).