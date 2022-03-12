Роднина: проведение шоу-турнира в России параллельно с ЧМ — недостойный ответ Европе

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об идее создания отдельных турниров для российских фигуристов.



Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что российские фигуристы не останутся без внутренних стартов на период отстранения от международных соревнований. Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира, от которого отстранили россиян.

«Поддерживаю любые соревнования, если они интересные и для спортсменов, и для зрителей. Аналог Гран-при предлагается в пику того, что есть сейчас. Те решения, которые принимает международный союз конькобежцев, — несколько странноваты. Чемпионат мира без России — уже не чемпионат!



Проведение шоу-турнира в России параллельно с ЧМ — недостойный ответ Европе. Не нужно здесь ничего сравнивать: ребят незаслуженно лишили чемпионата мира. Мы проводим эти соревнования нашими лучшими силами, но здесь не нужно проводить параллели. Может ли это привести к расколу в фигурном катании? Не мы это начали. К чему это приведёт, покажет жизнь. Но это вынужденная ответная реакция», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.